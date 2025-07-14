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Jul 14, 2025 10:45 PM
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8:28 PM
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8:27 PM
وزير الصحة السوري للحدث: حدوث انفراجة أمنية سيسهل علينا إدخال المساعدات الطبية العاجلة
8:26 PM
الخارجية الفرنسية: المسؤولون عن الانتهاكات في السويداء يجب تحديد هويتهم وإحالتهم إلى العدالة
8:26 PM
أسوشيتد برس: قوات العشائر تسيطر على أغلب أحياء مدينة السويداء جنوبي سوريا
8:26 PM
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8:23 PM
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