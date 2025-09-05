آخر الأخبار
أخبار محلية
تحليل سياسي
خاص
اقتصاد
عدل وأمن
اقليميات
دوليات
مركزية شباب
تكنولوجيا
مجتمع
منوعات
رياضة
صحة
متفرقات
دراسة واتفاقيات
صحف
مقالات
Sep 5, 2025 1:55 PM
أبرز الأحداث
الرئيس الأوكراني: المسؤولون الأوروبيون والأميركيون اتفقوا على عقد اجتماع في الأيام المقبلة لتنسيق العقوبات على روسيا
إخترنا لك
كازاخستان تفتح تحقيقا في غسيل أموال ضد الرئيس السابق للوكالة المختص...
2025-09-06 12:19:36
أبرز الأحداث
الجيش الإسرائيلي ينذر عمارة الرؤيا في غزة بالإخلاء قبيل قصفها
2025-09-06 12:08:17
أبرز الأحداث
اندلاع حريق في مقر هيئة الإذاعة البريطانية السابق بغرب لندن
2025-09-06 11:59:39
أبرز الأحداث
آخر الأخبار
كازاخستان تفتح تحقيقا في غسيل أموال ضد الرئيس السابق للوكالة المختصة بمكافحة الفساد
الجيش الإسرائيلي ينذر عمارة الرؤيا في غزة بالإخلاء قبيل قصفها
حاصباني: جلسة الحكومة صبّت في خانة توقّعاتنا والجيش سيمضي في تنفيذ قرارها
اندلاع حريق في مقر هيئة الإذاعة البريطانية السابق بغرب لندن
"مجلس ثورة الأرز" دعا لتنفيذ خطة حصر السلاح بالطرق الدستورية
وزير خارجية مصر: تهجير الفلسطينيين خط أحمر للأردن ومصر والدول العربية
الكرة في ملعب الضامن الأميركي الآن
وزير الخارجية المصري: الأولوية المصرية اليوم هي لوقف إطلاق النار في غزة إذ لا يمكن الحديث عن أي أفق سياسي أو إعادة الإعمار قبل وقف إطلاق النار ونريد صفقة شاملة تنهي الحرب وتؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى والرهائن
بيان توضيحي لوزارة البيئة بشأن قرار فتح موسم الصيد
مفوّض الأونروا: يجب وقف النار في غزة بأقرب وقت لايقاف الكارثة
مفوض الأونروا: المجاعة في غزة من صنع البشر
مفوض الأونروا: العاملون الإنسانيون في غزة يدفعون ثمنا باهظا
دوليات
لماذا غيّر ترامب إسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب؟
صحة
نقاش علمي حول الإنتان والإدارة السليمة للمضادات الحيوية
كركي يدعو إلى وضع استراتيجيّة وطنية وخارطة طريق لشمول العاملين في القطاع غير المنظّم
إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في القطاع الصحي 2025-2030
نقابة مستوردي الأدوية: لتحقيق رسمي لا تضخيم إعلامي
السكري من النوع الثاني.. خطِر على معظم أعضاء الجسم
الأكثر قراءة
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
عشية حفل عمرو دياب.. بريدي والبطل: لن نسكت عن هدر مئات الآلاف من الدولارات من حق بلدية بيروت
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
آخر الأخبار
12:19 PM
كازاخستان تفتح تحقيقا في غسيل أموال ضد الرئيس السابق للوكالة المختصة بمكافحة الفساد
12:08 PM
الجيش الإسرائيلي ينذر عمارة الرؤيا في غزة بالإخلاء قبيل قصفها
12:00 PM
حاصباني: جلسة الحكومة صبّت في خانة توقّعاتنا والجيش سيمضي في تنفيذ قرارها
11:59 AM
اندلاع حريق في مقر هيئة الإذاعة البريطانية السابق بغرب لندن
11:55 AM
"مجلس ثورة الأرز" دعا لتنفيذ خطة حصر السلاح بالطرق الدستورية
11:41 AM
وزير خارجية مصر: تهجير الفلسطينيين خط أحمر للأردن ومصر والدول العربية
11:41 AM
الكرة في ملعب الضامن الأميركي الآن
11:36 AM
وزير الخارجية المصري: الأولوية المصرية اليوم هي لوقف إطلاق النار في غزة إذ لا يمكن الحديث عن أي أفق سياسي أو إعادة الإعمار قبل وقف إطلاق النار ونريد صفقة شاملة تنهي الحرب وتؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى والرهائن
11:35 AM
بيان توضيحي لوزارة البيئة بشأن قرار فتح موسم الصيد
11:27 AM
مفوّض الأونروا: يجب وقف النار في غزة بأقرب وقت لايقاف الكارثة
المزيد
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
تطبيق المركزية الجديد
حمله الآن
أخبار محلية
12:00 PM
حاصباني: جلسة الحكومة صبّت في خانة توقّعات...
أخبار محلية
11:16 AM
حبشي: حصرية السلاح لم تعد في يد حزب الله أ...
أخبار محلية
10:24 AM
التعليق الأول من "حزب الله" على جلسة الحكومة
أخبار محلية
10:19 AM
وزير العدل: ثقتنا بالجيش كاملة ولا عودة لل...
عدل وأمن
10:11 AM
توقيف لبناني شهر سلاحه بوجه شرطي سير في صيدا
أخبار محلية
9:17 AM
باسيل: يجب ألا تكون هناك سرّية في موضوع حص...
أخبار محلية
9:07 AM
سعيد: لبنان على طريق التعافي
خاص
11:10 AM
"جزرة" لودريان.. القرارات جيدة لكنّ المانح...
خاص
9:45 AM
الحكمة بدأ يستعد..الزوق بدلاً من غزير؟
الرئيسية
أخبار محلية
تحليل سياسي
خاص
اقتصاد
عدل وأمن
اقليميات
دوليات
مركزية شباب
تكنولوجيا
مجتمع
منوعات
رياضة
صحة
متفرقات
دراسة واتفاقيات
صحف
مقالات
Beirut, Lebanon
o
C
23
o