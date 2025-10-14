11:11 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الرئيس الأوكراني: إصابة 57 شخصا جراء هجوم روسي على مستشفى بمدينة خاركيف الليلة الماضية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o