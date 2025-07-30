Jul 30, 2025 8:36 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يحذّر سكان هاواي من احتمال وقوع تسونامي بسبب الزلزال القوي شرق روسيا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o