Apr 27, 2025 1:12 PMClock
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الرئاسة المصرية: السيسي يرفض استخدام التجويع كسلاح أو أداة للعقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني

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