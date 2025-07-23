Jul 23, 2025 8:22 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الرئاسة المصرية: السيسي يؤكد ضرورة البدء في عملية إعادة إعمار قطاع غزة فور وقف إطلاق النار

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o