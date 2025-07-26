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الرئاسة المصرية: السيسي وماكرون أكدا في اتصال هاتفي ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ وملائم إلى أهالي قطاع غزة

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