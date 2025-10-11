Oct 11, 2025 11:00 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الرئاسة المصرية: الرئاسة المصرية تعلن عن قمة في شرم الشيخ للسلام برئاسة السيسي وترامب ومشاركة دولية وهي تهدف لإنهاء حرب غزة وتعزيز السلام في الشرق الأوسط

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o