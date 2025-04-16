Apr 16, 2025 12:27 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الرئاسة اللبنانية: اختُتمت الخلوة التي جمعت الرئيس عون وأمير دولة قطر واستمرت نحو نصف ساعة ويُقيم الأمير تميم مأدبة غداء رسمية على شرف الرئيس والوفد المرافق

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o