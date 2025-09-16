Sep 16, 2025 12:34 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة التصريحات الإسرائيلية الداعية لإحراق غزة وإعادة احتلالها وتصفها بأنها جرائم حرب جديدة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o