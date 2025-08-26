Aug 26, 2025 5:43 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الرئاسة الفلسطينية تتهم الحكومة الإسرائيلية بدفع الأمور نحو انفجار كبير بهدف إجبار الفلسطينيين على ترك أرضهم وتطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o