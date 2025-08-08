Aug 8, 2025 11:55 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الرئاسة الفلسطينية: الخطط الإسرائيلية ستقود إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة وقرّرنا التوجّه الفوري إلى مجلس الأمن الدولي لطلب تحرّك عاجل وملزم لوقف هذه الجرائم

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o