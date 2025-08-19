Aug 19, 2025 10:38 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الرئاسة الفرنسية: التحليل بأن الاعتراف بفلسطين يفسر تصاعد معاداة السامية بفرنسا خاطئ ومشين ولن يمر دون رد

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o