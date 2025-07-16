Jul 16, 2025 1:49 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الرئاسة السورية: نتابع باهتمام الانتهاكات المؤسفة التي طالت بعض المناطق في محافظة السويداء

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o