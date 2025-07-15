Jul 15, 2025 7:16 PMClock
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الرئاسة السورية تكلف الجهات الرقابية باتخاذ الإجراءات الفورية بحق كل من ارتكب أي تجاوز مهما كانت رتبته

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