Jul 19, 2025 10:33 AMClock
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الرئاسة السورية تعلن وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار في السويداء وتهيب بالجميع فسح المجال أمام مؤسسات الدولة لتطبيق هذا الوقف بما يضمن تثبيت الاستقرار

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