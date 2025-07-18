Jul 18, 2025 11:01 PMClock
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الرئاسة السورية تدعو إلى ضبط النفس وتتعهد بإرسال قوات لفض النزاع في السويداء

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