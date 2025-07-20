Jul 20, 2025 1:54 PMClock
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الرئاسة السورية: الشرع يتسلم التقرير النهائي للجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل أذار الماضي

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