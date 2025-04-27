Apr 27, 2025 4:46 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الرئاسة السورية: الحل في سوريا يرفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الهيمنة الخارجية

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o