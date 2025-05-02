May 2, 2025 3:41 PMClock
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الرئاسة السورية: الاعتداءات محلية أو خارجية لن تنجح في إضعاف إرادة الشعب السوري أو إعاقة جهود تحقيق الاستقرار

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