Jul 19, 2025 10:58 PMClock
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الرئاسة الروحية للدروز في سوريا: نطالب الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار بتحمل مسؤوليتها في حماية المدنيين

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