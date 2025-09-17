11:06 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الرئاسة التركية: يجب أن يتحرك المجتمع الدولي لإنقاذ ما تبقى من الإنسانية في قطاع غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o