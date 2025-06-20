Jun 20, 2025 12:48 PMClock
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الرئاسة التركية: الرئيس أردوغان أكد في اتصال مع المستشار الألماني أن الخلاف بشأن ملف إيران النووي يحل بالتفاوض

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