Jul 18, 2025 7:28 PMClock
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الرئاسة التركية: أردوغان أكد لبوتين أن اسطنبول ستستضيف مفاوضات روسيا وأوكرانيا في الموعد الذي يحدده الطرفان

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