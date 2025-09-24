Sep 24, 2025 9:59 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الرئاسة الإيرانية: بزشكيان أكد لنظيره الفرنسي أن إيران لا تسعى بأي شكل إلى تصنيع القنبلة النووية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o