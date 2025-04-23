Apr 23, 2025 11:28 AMClock
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الرئاسة الأوكرانية: سنجري محادثات حول سبل وقف نار كامل كخطوة أولى للسلام

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