Apr 23, 2025 9:03 AMClock
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الذهب يواصل انخفاضه في المعاملات الفورية ويتراجع 2% إلى 3315.49 دولاراً للأوقية

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