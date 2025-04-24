Apr 24, 2025 5:58 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الذهب يرفع مكاسبه الفورية خلال الساعات الماضية إلى 2% متجاوزًا الـ 3356 دولارًا للأوقية

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o