Apr 7, 2025 7:03 AMClock
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الذهب يتراجع إلى ما دون 3 آلاف دولار في التعاملات الآسيوية للمرّة الأولى منذ شهر

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