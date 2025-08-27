في إطار الجهود الوطنية لتسخير الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والسياسات الابتكارية لبناء مستقبل صناعي أكثر ذكاءً واستدامة وتنافسية، نظّم مكتب وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مع وزارة الصناعة، ورشة عمل رفيعة المستوى حول التحوّل الرقمي، قادتها شركة Roland Berger العالمية للاستشارات الاستراتيجية.

وقد جمعت الورشة كبار المستشارين والفرق من وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب مستشارين وفِرَق من وزارة الصناعة وخبراء من الشركة. وناقش المشاركون واقع القطاع الصناعي في لبنان، وساهموا في تصميم حلول مستقبلية لدعم الصناعيين، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمُصدّرين.

شملت المواضيع الأساسية التي تم تناولها:

• ضمان الجودة المدعوم بالذكاء الاصطناعي

• المنصات الرقمية لتراخيص الصناعة والامتثال

• تبنّي التصنيع الذكي

• ممارسات الاقتصاد الدائري

• أنظمة تعزيز التصدير

ومن خلال دمج هذه الأولويات ضمن البنية التحتية الرقمية الوطنية (NDI) – وهي مبادرة استراتيجية تقودها وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي – ستضمن النتائج توفير خدمات آمنة وقابلة للتطوير والتكامل، بما يمكّن القطاع الصناعي من الازدهار في سوق عالمي سريع التغير.

شحادة

وفي هذا السياق، قال الوزير شحادة: "يمكن للصناعات اللبنانية أن تكون رائدة في الابتكار والاستدامة. من خلال دمج الذكاء الاصطناعي مع المعرفة الصناعية، لا نقوم فقط بتحديث المصانع والعمليات، بل نرسم معالم اقتصاد مرن ومُعدّ للمستقبل".

عيسى الخوري

اما وزير الصناعة جو عيسى الخوري، فأشار إلى أن "رؤيتنا ترتكز على تمكين الصناعات اللبنانية لتنافس بجودة منتجاتها، ومرونتها، وابتكارها. ومن خلال هذه الورش بالتعاون مع Roland Berger، نكتسب أدوات رقمنة التراخيص، وتحسين التجمعات الصناعية والتخطيط الصناعي، وتعزيز التنافسية والشفافية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل وصولها إلى المنح والتمويل، سواء من الجهات التنظيمية أو التمويلية. هذه الجهود ستعزز الامتثال، وتفتح آفاقاً جديدة للتصدير، وتدفع نحو نمو مستدام وتوفير فرص عمل جديدة للبنانيين".

حنيني

المدير التنفيذي لشركة Roland Berger في الشرق الأوسط، السيد نزار حنيني قال بدوره: "التحول الصناعي لا يقتصر على التكنولوجيا فحسب، بل يشمل التنافسية والاستدامة والمرونة. ونحن فخورون بشراكتنا مع لبنان لتطوير حلول عملية تُسهم في نمو قطاعه الصناعي وتمكّنه من النجاح على الساحة العالمية".

تؤكد ورشة وزارة الصناعة هذه عزم لبنان على دفع النمو الصناعي القائم على الابتكار. وكجزء من سلسلة التحول الرقمي المشتركة بين الوزارات، تُبرز هذه المبادرة أهمية التعاون بين الحكومة والخبراء والشركاء الدوليين في بناء اقتصاد صناعي حديث ومستدام ومتصِل بالعالم.