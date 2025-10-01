Oct 1, 2025 9:23 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الديوان الأميري القطري: أمير قطر تلقى اتصالاً من الرئيس الأميركي بحثا فيه المستجدات بشأن خطته لإنهاء الحرب في غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o