Apr 15, 2025 3:41 PMClock
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الديوان الأميري القطري: أمير دولة قطر بحث مع الرئيس السوري أبرز التطورات الإقليمية والدولية وسبل تعزيز الأمن في المنطقة

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