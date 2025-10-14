المركزية - صدر عن الحزب الديمقراطي اللبناني بيان جاء فيه: "بناءً على صلاحياته المنصوص عنها في النظام الداخلي، قرّر رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان، تكليف كل من الآتية أسماؤهم بمهام رؤساء الدوائر الحزبية:

• رامي دليقان رئيساً لدائرة عاليه.

• رشاد أبو فرج رئيساً لدائرة الشويفات - خلدة.

• رواد الشوفي رئيساً لدائرة حاصبيا – مرجعيون.

• فادي أبو فخر رئيساً لدائرة الشوف.

• جمال البرقشي رئيساً لدائرة راشيا.

• فيصل التيماني رئيساً لدائرة الغرب.

• يامن عبد الخالق رئيساً لدائرة الجرد.

كما قرّر رئيس الحزب تكليف لجنة لمتابعة الملف الصحي مؤلّفة من الرفاق: حسان الكوكاش، محمد ذياب، رامي دليقان، رائد عبد الباقي وهاني عبد الخالق.

كذلك تم تعيين الرفيق أكرم مشرفية مديراً لمكتب رئيس الحزب، ومكلفاً بمهام مكتب الخدمات، على أن يعاونه في ذلك الرفيقان رشاد أبو فرج وحسان الكوكاش.

على أن تُستكمل هذه التعيينات في مرحلة لاحقة بعد اتخاذ رئيس الحزب القرار بشأن باقي المناصب، ويُعلن عنها فور صدورها.