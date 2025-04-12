كتب النائب ميشال الدويهي على منصة "أكس": "هنالك فرصة كبيرة لحكومة لبنان لإستعادة بسط سلطة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية وحصر السلاح كل السلاح أينما وجد في يد الجيش اللبناني من دون مماطلة وميوعة ومن ضمن برنامج زمني واضح ومحدد.هنالك فرصة ايضاً يجب ان لا نفوتها وهي الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على خطة مالية للتعافي يستعيد من خلالها الاقتصاد اللبناني الثقة من جهة، ويساهم بالتحضير بجدية لمؤتمر دعم لبنان الذي سينعقد في تشرين المقبل من جهة. كنواب وسياسيين سنشرّع سنناقش وسنرفع الصوت عاليا كم فعلنا منذ اول يوم دخلونا إلى المجلس النيابي دفاعا عن سيادة لبنان ودفاعا عن اقتصاد عصري شفاف منتج وعادل".