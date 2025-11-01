دعا النائب ميشال الدويهي نائب رئيس الحكومة طارق متري والوزراء المعنيين الى الاجتماع لانهاء الورقة حتى تكون جاهزة للخميس، مشيرا الى أن المطلوب من الحكومة ان تقوم بعملها ويوم الخميس سيكشف اللاعبين ، من يريد الانتخابات ومن لا يريد.

في حديث لـ"لبنان الحر"، قال: " اذا أراد الرئيس بري ان يضع الغالبية النيابية ومجلس الوزراء برئاسة الرئيس عون جانباً سيكون هناك تبعات سياسية كبيرة اذ لا يمكنه تعطيل عمل المؤسستين التشريعية والتنفيذية ونحن نرفض ذلك".

وشدد على أن مسؤولية الرئاستين الاولى والثالثة ان يلجما الرئيس بري سياسياً ودستورياً، مؤكدا أن مقاطعة النواب الأخيرة للمجلس كانت موجهة ضد سلوك رئيس مجلس النواب الذي يعتبر البرلمان ملكية خاصة له.