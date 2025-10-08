المركزية - أكّد النائب ميشال الدويهي أنّ حركة “أمل” و”حزب الله” ينسّقان معًا ورئيس الحكومة نواف سلام يسعى إلى تسريع حصر السلاح لحماية أهل الجنوب، “لأنّه يعلم وحشية إسرائيل”.

وشدد الدويهي في حديث للـLBCI على أنّ السؤال يكمن في سبب عدم تسليم هذا السلاح.

واعتبر أنّ قبول “حماس” لخطة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب هو بمثابة مراجعة لفكرة الصراع العربيّ الإسرائيليّ.

وأشار إلى أنّ لذلك انعكاس على لبنان، ما سيفتح “شهية” إسرائيل على لبنان، لإنهاء المسألة بأسرع وقت.

وقال إنّ الدولة قادرة بقرارات سياسية واضحة مواجهة الوحشية الإسرائيلية، “فلا مكان للمكابرة بالأيديولوجيا وموازين القوى”.

وأضاف: “ما يهمّنا هو استعادة السيادة وحصر السلاح لإعادة بناء اقتصاد بعيدًا من الفساد ولبنان يحتاج إلى “راحة” فهو لا يستطيع أن يخوض معارك إقليمية”.

وكشف الدويهي ترشيحه للانتخابات النيابية عن قضاء زغرتا.