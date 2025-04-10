شارك الدكتور اللبناني محمد الساحلي، رئيس الرؤيا التنفيذي في مستشفى ميدلاند، في زامبيا كمتحدث في مؤتمر الاستثمار AIM 2025 في أبوظبي. وتناول موضوع "مستقبل العولمة: موازنة الديناميات المحلية والعالمية" في خلال جلسة القادة العالميين للتجارة.

وقدأدار الجلسة سليم السعيد، وشارك فيها:

* نان لي كولينز، المدير الأول، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)

* لطيفة البوعبدلاوي، المدير العام، المركز الإسلامي لتنمية التجارة

* وامكيلي ميني، الأمين العام، منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)

-* سلطان رحيمزودا، وزير الاستثمار، جمهورية طاجيكستان

* مود أ. ك. سيكا، نائب وزير التجارة والصناعة والتكامل الإقليمي، غامبيا

* ماكسيم ريشتنيكوف، وزير التنمية الاقتصادية، الاتحاد الروسي

صادفت الندوة في يوم الصحة العالمي، وعلّق الدكتور الساحلي على انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، اعتبارًا من يناير 2025، وتأثيراته المتوقعة على الرعاية الصحية العامة العالمية.

وأشار إلى ثلاث نقاط تأثير رئيسية:

١. تعطيل البرامج الصحية: تواجه حملات التطعيم التي تقوم بها منظمة الصحة العالمية، والتي خفضت حالات شلل الأطفال من 350,000 في الثمانينيات إلى أقل من 100 اليوم، تخفيضًا في الميزانية بنسبة 21%، مما يهدد بعودة الأمراض في المناطق المحرومة. قد تتراجع قدرات شبكة GOARN للمراقبة، التي تضم 310 مؤسسة و32 مختبرًا أميركيًا، مما يؤثر على سرعة الاستجابة للأوبئة.

٢. ⁠مخاطر الأمن الصحي العالمي: قد يؤدي غياب المشاركة الأميركية في تتبع الإنفلونزا إلى دفاعات أضعف ضد الأمراض مثل H5N1، حيث تغير المناخ يؤثر على أنماط الأمراض. قد تخسر الدول الفقيرة مدافعًا محايدًا، مما يضعها في مواجة اتفاقيات صحية استغلالية.

٣. ⁠فقدان التأثير والسلامة للولايات المتحدة: بدون المشاركة في منظمة الصحة العالمية، تفقد الولايات المتحدة الوصول إلى بيانات مسببات الأمراض العالمية، مما يضعف استعدادات مركز السيطرة على الأمراض. كما يتضاءل النفوذ الأميركي الناعم، حيث تعتمد مبادرات مثل المساعدة في مكافحة الإيدز PEPFAR على بنية تحتية لمنظمة الصحة العالمية. قد يؤدي احتمال ملء الصين لهذا الفراغ إلى تغيير الأولويات بعيدًا عن المصالح الأميركية.

وقال الدكتور الساحلي أن "في عالم مترابط، الذهاب وحيداً يعرضنا جميعًا للخطر"، ودعا منظمة الصحة العالمية إلى تبني نموذج عمل مستدام لتقليل الاعتماد على التبرعات الكبيرة.

وفي خلال المؤتمر، التقى الدكتور الساحلي أيضًا مسؤولين وأصحاب قرار في الرعاية الصحية لمناقشة الرعاية الصحية المستدامة والمرنة للجميع.