أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب شوقي الدكاش أن "لبنان يقف اليوم أمام مفترق طرق بين مشروعين: مشروع الدولة ومشروع الدويلة. مشروع المؤسسات والجيش الوطني، مشروع الحياة والازدهار والاقتصاد المنتج والانفتاح على العالم، وبين مشروع الحروب الدائمة والموت والعزلة والانهيار".

كلام الدكاش جاء خلال العشاء السنوي الذي نظمه مركز حزب "القوات اللبنانية" في فاريا، بحضور نائب رئيس اتحاد بلديات كسروان والفتوح ورئيس بلدية النمورة بيار الدكاش، رئيس بلدية فاريا رشيد خليل ومخاتيرها، رئيس بلدية حراجل خليل خليل، عضو الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية مايا الزغريني صفير، منسق منطقة كسروان نهرا البعيني، وحشد من المحازبين وأبناء المنطقة.

وقال الدكاش في كلمته: "لن نقبل أن يبقى لبنان رهينة سلاح غير شرعي، ولا أن يبقى رهينة تعطيل المؤسسات. لقد وصلنا إلى لحظة الحقيقة. صحيح أن الظروف صعبة والمواجهة كبيرة، لكن الأمل أيضا كبير جدا بانتصار مشروعنا، مشروع الدولة القوية التي كنا، وسنبقى دوماً إلى جانبها."