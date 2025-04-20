Apr 20, 2025 2:31 PMClock
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الدفاع المدني: 4 شهداء و4 جرحى في انفجار جسم من مخلفات العدوان داخل آلية عسكرية في بلدة القصيبة

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