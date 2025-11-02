8:34 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الدفاع المدني في غزة : 24% فقط من شاحنات المساعدات المقررة دخلت إلى القطاع

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o