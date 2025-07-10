Jul 10, 2025 10:06 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الدفاع المدني في غزة: 23 قتيلا بينهم أطفال في غارات إسرائيلية اليوم

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o