Apr 8, 2025 8:54 AMClock
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الدفاع المدني في غزة: مقتل 19 فلسطينيًّا في غارات جوية إسرائيلية ليل الإثنين - الثلثاء

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