Apr 23, 2025 7:16 AMClock
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الدفاع المدني في غزة للتلفزيون العربي: تواصلنا مع مكتب الأمم المتحدة بشأن المحاصرين في حي التفاح دون جدوى حتى الآن

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