Apr 18, 2025 1:01 PMClock
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الدفاع المدني في غزة: طواقمنا لن تستطيع خلال أيام الاستجابة للتدخلات الإنسانية إذا استمر منع إدخال الوقود

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