Jul 4, 2025 11:13 AMClock
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الدفاع المدني في غزة: أرواح تحت الأنقاض وجرحى بلا دواء ونازحون بلا مأوى وأناشد الوسطاء والمجتمع الدولي التحرك

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