Apr 23, 2025 6:32 AMClock
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الدفاع المدني بغزة: طواقمنا غير قادرة على الوصول لأشخاص محاصرين تحت أنقاض منازلهم المقصوفة في حي التفاح

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