Apr 20, 2025 4:05 PMClock
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الدفاع المدني: انتشال جثمانَي شهيدين وإخماد حريق أربع سيارات في كوثرية السياد وعلى طريق بريقع–القصيبة

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