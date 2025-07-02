Jul 2, 2025 5:28 PMClock
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الدفاع المدني السوري: مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخرين في حصيلة أولية لانفجار في مزارع جبرين بمحيط مدينة حماة

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