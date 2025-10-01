Oct 1, 2025 9:03 AMClock
أبرز الأحداث
الدفاع المدني: إصابة 7 ضباط إنقاذ وإطفاء بقصف اسرائيلي أثناء محاولتهم إنقاذ مصابين في مدرسة الفلاح بحي الزيتون

