Apr 24, 2025 10:27 PMClock
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الدفاع السورية: حزب الله أطلق 5 قذائف مدفعية من لبنان في اتجاه القصير وأوقفنا الرد على مصادر النيران بطلب من الجيش اللبناني

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